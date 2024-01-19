Проверят каждого пенсионера с 19 числа: Пожилым россиян, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз
- 10:00 19 января
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- Служба новостей
Пенсионеров ждут домашние визиты от представителей разных ведомств. Они хотят дать пожилым людям важную информацию. Это касается всех, кто есть в базе государства. Пенсионный эксперт Сергей Власов сказал, что такие проверки скоро начнутся во многих регионах. Цель - предостеречь пенсионеров от мошенников. Например, на Урале такие визиты начнутся 19 января.
В Екатеринбурге к пенсионерам придут участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульной службы. Они будут объяснять пожилым людям, как не попасться на уловки аферистов.
"Каждый день в новостях мы видим, как пенсионеры теряют деньги из-за мошенников. Поэтому живой разговор лучше, чем сообщения в соцсетях", – сказал эксперт.
Специалисты хотят дать пенсионерам листовки с советами по защите от мошенников. В этом им помогут сотрудники почты, которые носят пенсию многим пожилым людям. Особое внимание будет уделено пенсионерам от 60 до 85 лет, потому что они чаще всего страдают от обмана. Сообщает PRIMPRESS.
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