Проверят каждого пенсионера с 19 числа: Пожилым россиян, которым от 60 до 85 лет, ждет новый сюрприз

Пенсионеров ждут домашние визиты от представителей разных ведомств. Они хотят дать пожилым людям важную информацию. Это касается всех, кто есть в базе государства. Пенсионный эксперт Сергей Власов сказал, что такие проверки скоро начнутся во многих регионах. Цель - предостеречь пенсионеров от мошенников. Например, на Урале такие визиты начнутся 19 января.

В Екатеринбурге к пенсионерам придут участковые, сотрудники уголовного розыска и патрульной службы. Они будут объяснять пожилым людям, как не попасться на уловки аферистов.