За отопление и воду с января платить не нужно: российским пенсионерам сделали заявление по ЖКХ
- 13:30 19 января
- 12+
- Служба новостей
Российским пенсионерам объявили о важном изменении в оплате коммунальных услуг. Согласно пенсионному эксперту Анастасии Киреевой, многие пенсионеры в разных регионах страны смогут существенно сократить свои расходы на ЖКХ. Этому поспособствует упрощение условий для получения такой возможности, но это применимо только в определенных ситуациях.
Например, пенсионеры могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг, если были выявлены нарушения при их предоставлении. Для подтверждения нарушений теперь достаточно предоставить фото или видеодоказательства. Если такие доказательства будут предоставлены сегодня, то с 18 января можно не платить за воду, пишет PRIMPRESS.
Важно отметить, что граждане также имеют право на компенсацию морального ущерба в случае недобросовестного предоставления коммунальных услуг. Кроме того, если у пожилых граждан установлен специальный счетчик на отопление, они также могут быть освобождены от оплаты, если показания счетчика не были учтены коммунальными службами. Это решение было подтверждено Конституционным судом.
...