За отопление и воду с января платить не нужно: российским пенсионерам сделали заявление по ЖКХ

Российским пенсионерам объявили о важном изменении в оплате коммунальных услуг. Согласно пенсионному эксперту Анастасии Киреевой, многие пенсионеры в разных регионах страны смогут существенно сократить свои расходы на ЖКХ. Этому поспособствует упрощение условий для получения такой возможности, но это применимо только в определенных ситуациях.

Например, пенсионеры могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг, если были выявлены нарушения при их предоставлении. Для подтверждения нарушений теперь достаточно предоставить фото или видеодоказательства. Если такие доказательства будут предоставлены сегодня, то с 18 января можно не платить за воду, пишет PRIMPRESS.