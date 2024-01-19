Гороскоп на 19 января: Деву атакуют "добрые люди", Водолей гасит конфликты

Овен может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение эти планы, Овен имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице. Перед Тельцом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Тельца может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

У Близнецов неудачный день. Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать из колеи, однако, поддавшись эмоциям, они лишь сильнее накалят обстановку. Ворчанием и недовольством решить проблему они вряд ли смогут, поэтому лучший выход – это расслабиться, доверившись судьбе. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Раку как никогда захочется ощутить ветер перемен: ему будут нужны интересные новости, события или планы, которые внесут в жизнь разнообразие. Возможно, ему захочется увидеться с человеком, с которым не встречался много лет, или задуматься о путешествии в далекие страны. Но все это станет возможным только в том случае, если Рак преодолеет свою меланхолию и пассивность, и готов будет в одиночку пойти навстречу новому, не надеясь на чье-то содействие.

Лев будет собран, целеустремлен и деловит. Благодаря такому настрою, он сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ. Единственное, чем заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Льва к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

Деве следует быть предельно осторожной в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Обязательно найдутся "добрые люди", которые захотят высказать Деве свое недовольство, покритиковать ее или просто к чему-то придраться. Если не хочется обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Весы сегодня в делах имеют все шансы ощутить себя хозяевами положения. Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет добиваться поставленных целей, однако есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют их звезды. Весы не будут склонны прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдут на конфликт. Стоит вспомнить, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Скорпион может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Даже самые простые вопросы вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе бурю противоречивых эмоций. Вариантов два: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими.

Стрельцу не стоит доверять своей интуиции, даже если покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут совсем не туда. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Козерогу стоит взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Дела всё равно не будут решаться как следует, так что побалуйте себя всем тем, на что обычно не хватает времени. Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на сегодня.

Водолей сегодня будет способен свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, он сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут в спорном вопросе выбрать Водолея третейским судьей. Также люди будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Водолею стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.