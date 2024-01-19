2024 год принесет большую любовь и большие страдания: Глоба перечислила знаки, которых это коснется

Стрельцам предсказывают возможность встретить свою судьбу во время путешествий, и эти отношения могут вылиться в брак. Во второй половине года их ждут благоприятные встречи с перспективными партнерами. Весной важно заботиться о родных и друзьях, а в работе не следует браться за большие проекты в одиночку.

Козерогам звезды обещают активный год, наполненный поездками и новыми знакомствами, которые могут привести к любви, пополнению в семье и успешной реализации планов. Однако не стоит кардинально менять свою жизнь, лучше развивать то, что уже имеется.