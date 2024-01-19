«С завтрашнего дня за руль не сядете»: российских водителей ждет большой сюрприз с 18 января

Водителям было объявлено о новом изменении в правилах вождения, которое может привести к запрету многим автомобилистам садиться за руль, если такое решение будет принято. Однако эксперты сообщают, что есть способ избежать этого.

Согласно специалистам, речь идет о строгом запрете, который может быть наложен на владельцев водительских удостоверений судебными приставами. Представители ведомства следят за своевременной оплатой задолженностей россиян. В некоторых случаях могут быть приняты крайние меры.