«С завтрашнего дня за руль не сядете»: российских водителей ждет большой сюрприз с 18 января
- 07:45 19 января
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- Служба новостей
Водителям было объявлено о новом изменении в правилах вождения, которое может привести к запрету многим автомобилистам садиться за руль, если такое решение будет принято. Однако эксперты сообщают, что есть способ избежать этого.
Согласно специалистам, речь идет о строгом запрете, который может быть наложен на владельцев водительских удостоверений судебными приставами. Представители ведомства следят за своевременной оплатой задолженностей россиян. В некоторых случаях могут быть приняты крайние меры.
Одной из таких мер является ограничение права на использование любого транспорта. Прямого лишения водителя правом вождения приставы не могут осуществить. Однако, если обнаружится, что должник обладает водительскими правами, то их действие может быть ограничено. Если такое решение будет принято сегодня, то с завтрашнего дня данному человеку будет запрещено садиться за руль.
Отмечается, что попасть под такое ограничение может любой, у кого задолженность составляет 10 тысяч рублей или более. Чаще всего приставы применяют такие меры в отношении тех, кто не оплачивает алименты в течение длительного времени. Например, запрос на ограничение прав может поступить от бывшего супруга автомобилиста. Однако, и другие должники могут столкнуться с подобным запретом.
В случае, если водитель все же сядет за руль и будет остановлен сотрудниками ГИБДД, его права будут фактически лишены. Единственным способом снять ограничение будет полное погашение задолженности до последней копейки, пишет primpress.
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