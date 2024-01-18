Размер небольшой, но хоть так: сумма придет всем до единого пенсионерам на банковскую карту "Мир"

Деньги будут перечислены на банковские карты "Мир", которые обладают всеми пожилыми людьми, сообщает PRIMPRESS. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, в ближайшем будущем пожилые граждане будут получать новые финансовые выплаты благодаря программе, организованной национальной платежной системой. Участники программы получат бонус от одного из партнеров оператора карт "Мир". Поскольку большинство пенсионеров используют такие карты, они могут ожидать зачисления средств.

По мнению эксперта, речь идет о деньгах, которые будут возмещены пожилым гражданам за покупки в магазинах "Пятерочка". Крупнейший ритейлер заключил соглашение с платежной системой о возмещении пяти процентов от суммы чека, который граждане будут оплачивать при заказе товаров на дом.