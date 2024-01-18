Новая льгота вводится с января: всех без исключения пенсионеров от 55 лет и старше ждет приятный
- 19:00 18 января
- 12+
- Служба новостей
Пенсионерам было передано сообщение о новой льготе, которая станет доступной уже с января. На получение такой поддержки сможет рассчитывать любой человек в возрасте 55 лет и старше. При этом помощь гражданам старшего возраста будет выдаваться в двойном размере. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева , пишет PRIMPRESS.
По ее словам, новое решение для пожилых людей было принято представителями благотворительных организаций. Они начали собирать помощь для малообеспеченных слоев населения, чтобы передать ее каждому лично. Каждая компания отдельно подписывает указ на тему этой помощи.
Также отмечается, что в ближайшее время пенсионеры начнут получать наборы продуктов, которые были собраны усилиями таких организаций. Продукты из специально составленного списка в новогодние праздники передавали покупатели в магазинах. Теперь из этих запасов будут составлены наборы, чтобы передать их нуждающимся.
В такой программе, например, участвуют супермаркеты "Перекресток" и "Пятерочка". В магазинах устанавливают специальные корзины, куда любой желающий может поместить продукты питания. Для этих целей лучше всего подходят продукты, которые могут долго храниться. После этого эти корзины доставляются на склады, откуда будут распределены адресатам, разъяснила Киреева.
Каждый набор будет включать продукты, которые необходимы каждому пожилому человеку: растительное масло, крупы, консервы, чай и кофе, макароны, а также различные сладости. Получить такую помощь смогут граждане в возрасте 55 лет и старше, а также семьи с многими детьми и одиноко проживающие люди. Процесс выдачи подарков должен начаться в регионах уже с января.
...