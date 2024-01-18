Поцелованные богом с рождения: самые счастливые детские имена 2024 года

Родители постоянно придумывают новые имена для своих детей. Они могут выбирать имена, основываясь на звучании фамилии и отчества, почитая родственников или просто выбирая имя из интернета. Астрологи, с другой стороны, предлагают имена, которые, по их мнению, принесут счастье и благополучие обладателям.

Люди, родившиеся в год Дракона, считаются сильными, ответственными и полными энергии. Дракон является почитаемым существом в китайской культуре, и иногда люди, рожденные в год Дракона, могут быть немного эгоцентричными. Однако с возрастом они обычно осознают свои жизненные ценности и становятся более сбалансированными. Энергия Дракона сильно влияет на самочувствие людей, рожденных в этот год, и они склонны нестись вперед на высоких скоростях, иногда забывая о своем здоровье. Поэтому родители должны научить своих детей заботиться о себе и слушать свое тело.