"Ни в коем случае": предупреждение от Роскачества всем, кто ходит в "Красное&Белое" и "Магнит"
- 14:00 18 января
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества предупредили российских покупателей, посещающих популярные магазины известных сетей, такие как "Красное&Белое" и "Магнит", о некоторых интересных тенденциях, выявленных в ходе нового исследования. Они призывают потребителей обратить на них внимание.
По словам специалистов, новое масштабное исследование организации, которая аккредитована правительством РФ для этого, коснулось некоторых полок в магазинах. Речь идет о витринах, где продаются алкогольные напитки. А конкретно внимание было сакцентировано на таких товарах, как тихие вина, к которым относятся те, что не пускают пузырьки в бокале.
Эксперты организации решили выяснить проценты соотношения импортных алкогольных напитков и отечественных. И оказалось, что доля российского продукта в общей массы такой товарной категории уже перевалила за половину.
В Роскачестве подчеркнули, что рост доли отечественных вин объясняется объективными факторами, поскольку импорт такой продукции планомерно снижался с прошлого года. Стабильным остается разве что количество грузинского вина, общая доля которого не уходит ниже десяти процентов.
Но при этом анализ в крупных независимых лабораториях показал, что российское тихое вино, вопреки разным стереотипам, нисколько не уступает в качестве иностранным маркам. И уровень качества отечественных брендов все время растет. Поэтому эксперты предупредили покупателей, что, если выбор будет стоять между российским и зарубежным, ни в коем случае не стоит проходить мимо первого.
Специалисты добавили, что в целом по продаже тихих вин первую строчку занимает сеть «Красное&Белое», в то время как в «Магните» держат пальму первенства по реализации товара, произведенного именно в нашей стране, сообщает PRIMPRESS.
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