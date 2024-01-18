"Ни в коем случае": предупреждение от Роскачества всем, кто ходит в "Красное&Белое" и "Магнит"

Специалисты Роскачества предупредили российских покупателей, посещающих популярные магазины известных сетей, такие как "Красное&Белое" и "Магнит", о некоторых интересных тенденциях, выявленных в ходе нового исследования. Они призывают потребителей обратить на них внимание.

По словам специалистов, новое масштабное исследование организации, которая аккредитована правительством РФ для этого, коснулось некоторых полок в магазинах. Речь идет о витринах, где продаются алкогольные напитки. А конкретно внимание было сакцентировано на таких товарах, как тихие вина, к которым относятся те, что не пускают пузырьки в бокале.