За отопление и воду с января платить не нужно: российских пенсионеров ошарашило новое решение по ЖКХ
- 13:30 18 января
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- Служба новостей
Известно, что пожилым гражданам было объявлено о важном изменении в оплате коммунальных услуг. Согласно пенсионному эксперту Анастасии Киреевой, многие пенсионеры в разных регионах страны смогут существенно сократить свои расходы на ЖКХ. Упрощены условия для получения такой возможности, но это применимо только в определенных ситуациях.
Например, пенсионеры могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг, если были выявлены нарушения при их предоставлении. Для подтверждения нарушений теперь достаточно предоставить фото или видеодоказательства. Если такие доказательства будут предоставлены сегодня, то с 18 января можно не платить за воду, пишет PRIMPRESS.
Важно отметить, что граждане также имеют право на компенсацию морального ущерба в случае недобросовестного предоставления коммунальных услуг. Кроме того, если у пожилых граждан установлен специальный счетчик на отопление, они также могут быть освобождены от оплаты, если показания счетчика не были учтены коммунальными службами. Это решение было подтверждено Конституционным судом.
Однако следует уточнить, что конкретные правила и условия могут различаться в разных регионах России. Для получения подробной информации и консультации рекомендуется обратиться к местным органам власти или специализированным учреждениям, занимающимся вопросами ЖКХ.
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