"Начнется 18 января и будет длиться недели»: синоптики дали очень неожиданный прогноз

Синоптики сообщили о серьезных изменениях погоды, которые ожидаются с 18 января. Этот новый климатический период, продолжительностью около недели, будет необычным для середины зимы.

Эти изменения затронут несколько крупных регионов России, особенно центральные регионы. Специалисты от Gismeteo прогнозируют аномальное тепло, которое ожидается в ближайшее время в центре страны. В Москве и других городах, расположенных рядом, наблюдались сильные морозы в последние несколько недель. По ожиданиям синоптиков, январь должен был быть теплее климатической нормы хотя бы на градус, но на самом деле температура отстает от обычных показателей на 9-10 градусов.