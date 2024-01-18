"Начнется 18 января и будет длиться недели»: синоптики дали очень неожиданный прогноз
- 13:00 18 января
- 0+
- Служба новостей
Синоптики сообщили о серьезных изменениях погоды, которые ожидаются с 18 января. Этот новый климатический период, продолжительностью около недели, будет необычным для середины зимы.
Эти изменения затронут несколько крупных регионов России, особенно центральные регионы. Специалисты от Gismeteo прогнозируют аномальное тепло, которое ожидается в ближайшее время в центре страны. В Москве и других городах, расположенных рядом, наблюдались сильные морозы в последние несколько недель. По ожиданиям синоптиков, январь должен был быть теплее климатической нормы хотя бы на градус, но на самом деле температура отстает от обычных показателей на 9-10 градусов.
Однако, не предоставлены подробности о том, какие конкретно температурные изменения ожидаются и как долго они продержатся. Для получения более точной информации о погодных условиях рекомендуется обратиться к официальным источникам или службам прогноза погоды.
Однако в скором времени все должно измениться. Но вместе с тем синоптики предупредили, что ближайшая неделя будет очень контрастной. Ведь сначала температура снова сильно понизится: в столице до минус 16 градусов, затем она повысится, потом снова упадет. Но пик потепления придется на следующую неделю, когда в Москве столбики термометров взлетят сразу до плюс трех к 26 января.
Как отмечают метеорологи, период контрастной оттепели будет достаточно неожиданным для января, но и продолжительным: около недели подряд. И в это же время стоит ждать значительных перепадов атмосферного давления. Например, в ближайшую пятницу этот показатель будет резко падать на 10-15 миллиметров ртутного столба всего за сутки. И такие качели могут привести к головным болям, слабости и другим неприятным симптомам даже у здоровых людей, сообщает PRIMPRESS.
...