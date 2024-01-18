Черная полоса, февраль лишит их всего: Володина назвала два знака, которым сильно не повезет

Известный астролог Василиса Володина предрекла двум знакам зодиака резкие перемены в карьере в феврале 2024 года. Месяц не порадует их, напротив, сделает уязвимыми и подавленными. Планеты становятся в опасное положение, поэтому эти знаки рискуют попасть в эпицентр неудач.

Дева. В работе произойдет ряд ситуаций, который сложно будет разрешить. Коллеги пойдут против руководства и попросят вас принять их сторону. Девы будут стоять на распутье: поддержать микроклимат в коллективе или рискнуть возразить начальнику. Чтобы сделать менее опасный выбор, обратитесь к интуиции. Здесь она вас не обманет. Не поддавайтесь на эмоциональные уловки, и просто слушайте себя. Вы рискуете попасть в список сокращения и поссориться со всем коллективом разом.