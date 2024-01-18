Черная полоса, февраль лишит их всего: Володина назвала два знака, которым сильно не повезет
- 12:45 18 января
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- Служба новостей
Известный астролог Василиса Володина предрекла двум знакам зодиака резкие перемены в карьере в феврале 2024 года. Месяц не порадует их, напротив, сделает уязвимыми и подавленными. Планеты становятся в опасное положение, поэтому эти знаки рискуют попасть в эпицентр неудач.
Дева. В работе произойдет ряд ситуаций, который сложно будет разрешить. Коллеги пойдут против руководства и попросят вас принять их сторону. Девы будут стоять на распутье: поддержать микроклимат в коллективе или рискнуть возразить начальнику. Чтобы сделать менее опасный выбор, обратитесь к интуиции. Здесь она вас не обманет. Не поддавайтесь на эмоциональные уловки, и просто слушайте себя. Вы рискуете попасть в список сокращения и поссориться со всем коллективом разом.
Стрелец. В феврале многие из вас поспешно напишут заявление на увольнение и останутся с пустыми карманами. Причем решение примут неожиданно и резко. Астролог советует не поддаваться такому импульсу и хотя бы изучить рынок труда, чтобы не уходить вникуда. Прежде чем увольняться, подумайте, выгодно ли это будет сделать именно сейчас. Если сожжете мосты, то вернутся будет некуда. Вы рискуете оказаться в затруднительной ситуации без работы и денег.
Ранее другой астролог, Павел Глоба, поделился сведениями о знаках зодиака, которым будет несложно вернуться к работе после продолжительных выходных. Эти люди не будут испытывать стресса при возвращении к трудовым обязанностям и не будут заставлять себя идти на работу. Глоба посоветовал всем знакам не торопиться с резким увеличением рабочей активности. Он призвал не ставить перед собой слишком много задач и начинать работу постепенно, начиная с уже запланированных дел.
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