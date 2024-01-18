Исключений просто нет: россиянам с картой "Мир", дали срок до 21 января, потом будет поздно

Национальная платежная система России, "Мир", оповестила всех владельцев карт о введении новых условий, которые действовали до 11 января. Эту информацию раскрыл финансовый эксперт Валерий Попов. Оператор карт "Мир" запустил новую программу, в рамках которой все владельцы карт, независимо от банка, выпустившего карту, могут принять участие. Согласно новым условиям, держатели карт "Мир" получат возможность получать денежный возврат на свой счет при оплате различных услуг на официальном сайте правительства Москвы, mos.ru.

Это касается не только коммунальных услуг и штрафов, но и других платежей, таких как пошлины, льготы, связь и т.д. В рамках акции, держателям карт будут возвращать один процент от стоимости платежа, если он осуществляется через Систему быстрых платежей, таких как оплата по QR-коду или переводом по другому идентификатору. Кешбэк будет доступен только для платежей в определенных категориях, таких как культура, спорт, детское творчество, библиотеки, туризм, образование, аренда, платные дороги и другие.