"Придется делиться": для пенсионеров, которые живут в квартире, приготовили сюрприз с 18 января
- 11:00 18 января
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- Служба новостей
С 18 января стартует новая возможность для пожилых граждан, связанная с выдачей специальных браслетов с функцией GPS. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о данной инициативе, которая будет доступна пожилым людям во многих регионах.
Этот проект получил поддержку властей различных регионов и уже успешно функционирует в других регионах России. Браслеты с функцией GPS позволят пожилым гражданам делиться разной информацией со специалистами, что, по мнению эксперта, принесет им только выгоду.
"В первую очередь такой гаджет будет актуален для тех пожилых людей, которые живут в квартире одни. Ведь в силу преклонного возраста люди не всегда могут полностью позаботиться о себе, плюс с возрастом возрастает риск бытовых травм, в том числе из-за падения. Браслет поможет послать сигнал экстренным службам, чтобы можно было оказать помощь пенсионеру", – рассказала Киреева.
В частности, с помощью такого трекера пенсионеры смогут связаться с врачами скорой помощи или с социальными работниками. Нужно будет поделиться данными о своем здоровье, чтобы специалисты могли помочь в полной мере. И статистика уже показала, что подобные браслеты могут даже спасти жизнь пожилым людям.
Кроме того, гаджеты за счет наличия технологии отслеживания смогут найти пожилого человека, если он уйдет из дома и потеряется. Выдавать такие браслеты будут нуждающимся гражданам через местные отделения соцзащиты. И многих такой сюрприз ждет уже с 18 января, сообщает PRIMPRESS.
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