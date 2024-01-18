"Придется делиться": для пенсионеров, которые живут в квартире, приготовили сюрприз с 18 января

С 18 января стартует новая возможность для пожилых граждан, связанная с выдачей специальных браслетов с функцией GPS. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о данной инициативе, которая будет доступна пожилым людям во многих регионах.

Этот проект получил поддержку властей различных регионов и уже успешно функционирует в других регионах России. Браслеты с функцией GPS позволят пожилым гражданам делиться разной информацией со специалистами, что, по мнению эксперта, принесет им только выгоду.