Указ уже подписан: с 18 января всех собственников квартир, ждет большой сюрприз
- 10:00 18 января
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- Служба новостей
С 18 января владельцам квартир любого типа ожидается новое правило, которое будет обязательным для соблюдения. Данное правило было установлено на основе решения судов различных уровней и охватывает владельцев квартир в многоквартирных домах по всей стране.
Юрист Ирина Сивакова сообщает, что владельцы квартир в ближайшем будущем столкнутся с новыми условиями, которые были установлены судебными прецедентами. Это правило будет действовать во всех регионах страны.
Большим сюрпризом для собственников может стать тот факт, что им придется теперь согласовывать установку дверей в коридоре. Так поступил собственник одного из многоквартирных домов, без уведомления управляющей компании. Данное решение перекрыло доступ к счетчикам на электричество для специалистов, что не устроило коммунальщиков. Те, в свою очередь, обратились в суд, который встал на их сторону.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции постановил, что площадка на этаже является общедомовым имуществом. Поэтому любые изменения там должны быть одобрены на общем собрании жителей дома.
Практически такая же мера затронет и процессы установок панорамных окон в квартирах. В схожую ситуацию попала владелица квартиры, которая видоизменила свою лоджию, заменив стену из кирпича на окна с панорамным эффектом, что очень не понравилось городским чиновникам.
Было определено, что данная перепланировка помещения незаконна и в суде сразу трех инстанций согласились с этим. Судьи установили, что балконная плита - это имущество дома. Следовательно, такие изменения должны выноситься на общее голосование и быть поддержаны большинством жильцов, сообщает PRIMPRESS.
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