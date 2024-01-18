Указ уже подписан: с 18 января всех собственников квартир, ждет большой сюрприз

С 18 января владельцам квартир любого типа ожидается новое правило, которое будет обязательным для соблюдения. Данное правило было установлено на основе решения судов различных уровней и охватывает владельцев квартир в многоквартирных домах по всей стране.

Юрист Ирина Сивакова сообщает, что владельцы квартир в ближайшем будущем столкнутся с новыми условиями, которые были установлены судебными прецедентами. Это правило будет действовать во всех регионах страны.