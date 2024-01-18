В январе ожидается вторая индексация пенсий: пенсионерам рассказали об очередном сюрпризе

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила, что пенсионеров ожидает приятный сюрприз в январе - рост страховых пенсий на 7,5 процента. Кроме того, многих пенсионеров ожидает еще одна индексация, которая затронет тех, кто получает минимальную пенсию или выплату ниже прожиточного минимума.

Если пенсия ниже установленной планки, пенсионеры получают социальную доплату к своей пенсии. С нового года размер этой доплаты для пожилых людей по всей стране также должен вырасти, так как будут увеличены прожиточные минимумы во всех регионах.