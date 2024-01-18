В январе ожидается вторая индексация пенсий: пенсионерам рассказали об очередном сюрпризе
- 09:40 18 января
- 12+
- Служба новостей
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила, что пенсионеров ожидает приятный сюрприз в январе - рост страховых пенсий на 7,5 процента. Кроме того, многих пенсионеров ожидает еще одна индексация, которая затронет тех, кто получает минимальную пенсию или выплату ниже прожиточного минимума.
Если пенсия ниже установленной планки, пенсионеры получают социальную доплату к своей пенсии. С нового года размер этой доплаты для пожилых людей по всей стране также должен вырасти, так как будут увеличены прожиточные минимумы во всех регионах.
Это означает, что пожилые граждане фактически получат двойную индексацию. Сначала их исходный размер пенсии будет увеличен до нового минимума с помощью социальной доплаты, а затем на эту сумму будет начислена новая индексация.
Согласно Киреевой, федеральный минимум для пенсионеров с 1 января составит 13 290 рублей, но во многих регионах он будет еще выше. Минимальные пенсии в Москве увеличатся до 24 500 рублей, в Санкт-Петербурге - до 14 037 рублей, а на Чукотке пенсионеры будут получать не менее 34 239 рублей.
Также стоит отметить, что на федеральном уровне будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.
Доплаты получают пенсионеры, проработавшие в угольной промышленности на полный рабочий день не менее 25 лет, включая работников, занятых на подземных и открытых горных работах, а также на строительстве шахт. Также доплаты полагаются лицам, занимавшим ведущие должности в отрасли не менее 20 лет.
Данные изменения позволят многим пенсионерам получить более высокие пенсионные выплаты и соответствовать установленным прожиточным минимумам.
...