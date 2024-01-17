Фортуна помашет рукой: Глоба назвал 3 знака зодиака, жизнь которых превратится в сказку с 18 января
- 23:00 17 января
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- Служба новостей
Астролог Павел Глоба поделился сведениями о знаках зодиака, которым будет несложно вернуться к работе после продолжительных выходных.
Эти люди не будут испытывать стресса при возвращении к трудовым обязанностям и не будут заставлять себя идти на работу. Глоба посоветовал всем знакам не торопиться с резким увеличением рабочей активности.
Он призвал не ставить перед собой слишком много задач и начинать работу постепенно, начиная с уже запланированных дел.
Овнам астролог рекомендует заняться юридическими вопросами, поскольку сегодня является благоприятным для этого днем.
Рыбам будет сложно решать множество вопросов, однако им следует помнить о своих целях и обязательствах, что будет способствовать улучшению рабочей эффективности.
Близнецам необходимо не унывать, если им сложно войти в рабочий ритм. Они легко справятся с этим, если не поддадутся страху и слабости, пишет attention.plus.
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