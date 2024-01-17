Фортуна помашет рукой: Глоба назвал 3 знака зодиака, жизнь которых превратится в сказку с 18 января

Эти люди не будут испытывать стресса при возвращении к трудовым обязанностям и не будут заставлять себя идти на работу. Глоба посоветовал всем знакам не торопиться с резким увеличением рабочей активности.

Он призвал не ставить перед собой слишком много задач и начинать работу постепенно, начиная с уже запланированных дел.