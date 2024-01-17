Белая обувь будет как новая: эти 2 копеечных средства сотрут даже въевшуюся грязь

Белая подошва обуви выглядит очень эффектно, однако она быстро становится грязной.

Чтобы вернуть ей первоначальный вид, можно воспользоваться одним из проверенных народных методов. Например, прекрасно подходит обычная пищевая сода. Порошок необходимо развести в воде до получения кашицы и втереть ее в загрязненную поверхность. Затем следует оставить обувь на 15 минут, чтобы средство проявило свою эффективность.

По истечении времени достаточно промыть подошву или протереть ее влажной тряпкой.

Лимонная кислота также обладает отличными чистящими свойствами. Вместо соды можно воспользоваться лимонной кислотой, которая не только устранит загрязнения, но и вернет белизну пожелтевшей поверхности.

Для начала следует смочить подошву водой, а затем использовать небольшую щетку (например, старую зубную). Щетку смачивают в воде, обмакивают в лимонную кислоту и тщательно натирают загрязненную поверхность.