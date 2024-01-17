Всем-всем: и работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей
- 20:00 17 января
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- Служба новостей
Согласно информации от пенсионного эксперта Сергея Власова, пенсионерам будет предоставлено единовременное пособие в размере 10 000 рублей.
Это пособие будет выплачиваться независимо от трудового статуса пенсионеров при выполнении определенных условий.
В российских регионах уже объявлено о выплате этой суммы для пожилых граждан. Чтобы получить пособие, супруги должны быть официально зарегистрированы и не находиться в процессе развода. Выплата осуществляется по случаю юбилеев свадьбы, таких как 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Условия могут незначительно различаться в зависимости от региона, однако каждый пенсионер имеет право рассчитывать на получение этих средств.
Размер пособия может варьироваться в зависимости от региона, но в большинстве случаев составляет 10 тысяч рублей. Начисления пособия начались с 18 января для утвержденных заявлений, а остальные пенсионеры могут подать заявку через МФЦ и получить деньги позже.
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