Всем-всем: и работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей

Это пособие будет выплачиваться независимо от трудового статуса пенсионеров при выполнении определенных условий.

В российских регионах уже объявлено о выплате этой суммы для пожилых граждан. Чтобы получить пособие, супруги должны быть официально зарегистрированы и не находиться в процессе развода. Выплата осуществляется по случаю юбилеев свадьбы, таких как 50, 55, 60, 65 и 70 лет. Условия могут незначительно различаться в зависимости от региона, однако каждый пенсионер имеет право рассчитывать на получение этих средств.