3 необычных способа использовать кожуру от банана: с ней вы решите целую гору проблем

Тем не менее, это ошибка. Банановая кожура далеко не мусор, а весьма полезная вещь в быту.

Например, опытные хозяйки научились использовать ее для подкормки растений. Кроме того, кожура может помочь в борьбе с загрязнениями на кожаной обуви. Процесс очень прост: сперва следует аккуратно почистить кожуру банана ножом, затем протереть ею обувь. Она приобретет блеск, будто только что купленная.