3 необычных способа использовать кожуру от банана: с ней вы решите целую гору проблем
- 18:00 17 января
- 12+
- Служба новостей
Мы привыкли выбрасывать кожуру банана сразу после того, как фрукт был съеден.
Тем не менее, это ошибка. Банановая кожура далеко не мусор, а весьма полезная вещь в быту.
Например, опытные хозяйки научились использовать ее для подкормки растений. Кроме того, кожура может помочь в борьбе с загрязнениями на кожаной обуви. Процесс очень прост: сперва следует аккуратно почистить кожуру банана ножом, затем протереть ею обувь. Она приобретет блеск, будто только что купленная.
Протирая лицо внутренней стороной кожуры банана, вы заметите, как мелкие морщинки становятся менее заметными. Эта же процедура полезна для ухода за кожей лица. Протрите внутренней частью кожуры лицо, а через двадцать минут тщательно помойтесь. Это поможет уменьшить видимость мелких морщин и придать коже молодость.
Если у вас есть порез или ссадина, кожица банана также может пригодиться: приложите ее к поврежденному участку. Боль утихнет, а рана заживет быстрее. Этот метод эффективен и при раздражениях на коже, которые также уменьшаются под воздействием веществ, содержащихся в банановой кожуре.
...