Неприятная новость для всех россиян: в WhatsApp полностью удалят одну из важнейших функций
- 16:00 17 января
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WhatsApp отменил безлимитное архивирование чатов для пользователей Android.
Команда мессенджера WhatsApp объявила, что введет ограничения на резервное копирование чатов в облачное хранилище Google Диск. Ранее пользователи имели возможность создавать неограниченное количество резервных копий, которые сохранялись на Google Диск. Однако теперь пользователей переведут на ограниченные тарифы в зависимости от наличия платной подписки на Google Диск.
В бесплатной версии облачного хранилища Google Диск будет доступно 115 ГБ, где будут храниться не только чаты WhatsApp, но и другие файлы, фотографии, видео и документы, сохраненные в сервисе Google.
WhatsApp не уточнил точные сроки введения новых ограничений, но отметил, что безлимитное архивирование исчезнет через несколько месяцев. Пользователям рекомендуется проверить доступное свободное место и занятый объем своих резервных копий в WhatsApp.
Важно убедиться, что в резервных копиях отсутствуют ненужные чаты, чтобы избежать потери важных переписок при смене устройства.
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