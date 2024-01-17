Неприятная новость для всех россиян: в WhatsApp полностью удалят одну из важнейших функций

Команда мессенджера WhatsApp объявила, что введет ограничения на резервное копирование чатов в облачное хранилище Google Диск. Ранее пользователи имели возможность создавать неограниченное количество резервных копий, которые сохранялись на Google Диск. Однако теперь пользователей переведут на ограниченные тарифы в зависимости от наличия платной подписки на Google Диск.

В бесплатной версии облачного хранилища Google Диск будет доступно 115 ГБ, где будут храниться не только чаты WhatsApp, но и другие файлы, фотографии, видео и документы, сохраненные в сервисе Google.