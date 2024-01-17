Бог зацелует в щеки: Глоба назвал 3 знака зодиака, на которых свалится небывалая удача с 18 января
- 14:30 17 января
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- Служба новостей
Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 18 января. Он подчеркнул, что в этот день все знаки зодиака должны проявить терпение. Важно контролировать свои эмоции в общении, чтобы избежать конфликтов и недоразумений. При планировании поездки следует учесть возможность непредвиденных обстоятельств и запланировать больше времени на дорогу, так как могут возникнуть препятствия.
Близнецам рекомендуется провести день дома, создавая уютную атмосферу, чтобы восстановить силы и набраться энергии для будущих достижений.
Весы должны наслаждаться позитивной энергией и находить время для одиночества, не тратя силы на активное общение с окружающими.
Рыбам советуется проявить активность и смело взяться за дела, требующие энергичного вовлечения. Предсказание говорит, что это приведет к успеху, пишет портал attention.plus.
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