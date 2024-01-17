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Вы не поверите, какое имя нужно дать ребенку, чтобы он стал успешным

Вы не поверите, какое имя нужно дать ребенку, чтобы он стал успешнымФото из архива "Про Города"

В нумерологии каждое имя несет в себе определенные качества. Это можно рассчитать по числам, которые совпадают с буквами в нумерологии. Это особенно важно при выборе имени для новорожденного, ведь имя может повлиять на его жизнь. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала, как выбрать имя для ребенка, чтобы жизнь была к нему благосклонна. Об этом пишет «marieclaire».

Все буквы русского и английского алфавитов соответствуют определенным числам. Используя эту информацию, можно рассчитать числовое значение любого имени или словосочетания. Важно учитывать не только полное имя, но и сокращения, которыми вы планируете называть ребенка. Например, если вы называете дочь Марией, учитывайте и сокращения – Машенька, Маруся, Маня

В таблице ниже занесены все буквы русского и английского алфавитов, а рядом цифры. Любой может перевести свое имя в число и узнать, о чем оно говорит.

Будьте осторожны, если сумма чисел в имени или его сокращении включает в себя числа 13, 14, 16, 19. Это может указывать на возможные проблемы в жизни человека, такие как эгоизм, гордыня, обманы, любовные треугольники и скандалы. Чтобы избежать этого, выбирайте имена и их сокращения, которые дают следующие числа: 7, 10, 11, 12, 22, 29, 33.

Разберем нумерологический расчет на примере красивого русского имени:

«Мария»

М — 5; А — 1; Р — 9; И — 1; Я — 6

Сложите все цифры между собой так, чтобы получилось число, не превышающее «22». Таким образом, 5+1+9+1+6= 22. Это так называемый сверхзнак. Он означает, что человеку не только много дано, но с него еще и много спрашивается. 22 – это всегда про глобальные задачи человека. Люди, с таким числом имени могут реализоваться в любой области. Это трудолюбивые и целеустремленные люди. 

А теперь обратимся к уменьшительно-ласкательным формам этого имени: Машенька – 6 – хороший вариант под названием «целитель душ». Сложность может быть в том, что иногда такие люди имеют сильную негативную родовую программу.

Маня – 19. Чисто обозначает карму. Такие люди часто злоупотребляют властью и таким способ имя «Мария» лучше не сокращать.

Разберем мужское имя «Александр»:

А — 1; Л — 4; Е — 6; К — 3; С — 1; А — 1; Н — 6; Д — 5; Р — 9

В сумме получаем 36, но так как 36 больше 22, складываем 3 и 6 и получаем 9. Девятка кричит о том, что Александр – мудрец. Люди такого рода интеллектуальны и имеют хорошую память. Это смелый и целеустремленный человек, который проходит там, где другим страшно. 

Важно помнить, что некоторые имена могут нести в себе большое количество воспоминаний и опыта, которые хранятся в коллективном поле и могут всплывать, когда кто-то начинает использовать это имя. Поэтому рекомендуется избегать некоторых имен, таких как Инна и Эльмира (плохой характер), Вера, Надежда, Любовь (жертвенность и синдром спасателя), Снежана (высокомерие), Милана (сплетни, подлость), Анжела (легкомыслие), Яна и Кристина (сложный характер) для девочек и Адам (ловелас), Юлиан (сложная жизнь), Анатолий (алкоголь), Мирослав (много обязательств), Артур (властное имя давит на ребенка), Нестор, Вадим (постоянно в поиске), Савелий (болезненный) для мальчиков.

На что обратить внимание при выборе имени:

•Традиция называть детей именами родственников – опасная. Если в семье уже присутствует человек с таким именем, нужно провести практику, в процессе которой ребенок знакомится со всеми и родственниками, а те очищают его дальнейший путь;

•Не называйте ребенка в честь известной личности. Судьбы могут переплестись, спутаться, лучше создать чаду новую изобильную и уникальную судьбу;

•Не стоит давать имена детям по церковным календарям. В церковном календаре записаны сильнейшие люди, однако чаще с тяжелой судьбой. Не обрекайте малыша на сложную жизнь;

•Учитывайте дату рождения ребенка. Если пренебречь этим, может произойти сильный диссонанс, энергетический разрыв, а отсюда беды и несчастья. 

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