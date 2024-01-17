Удача придет к трем знакам: для кого уже с января начнется счастливая жизнь
- 19:00 17 января
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- Служба новостей
Неоценимый подарок получат три знака зодиака уже с первых чисел января. Как пояснила знаменитая российская предсказательница Тамара Глоба, речь идет об удаче, которая начнет сопровождать их повсюду.
Водолеи
Водолеи с небесной помощью смогут наконец решить, нужны ли им отношения, с которыми в последнее время было немало проблем. Не слушайте советы окружающих, а больше прислушивайтесь к своему сердцу. Только оно может подсказать верный путь.
Весы
Весов судьба столкнет с человеком, который поможет вам обновить вашу жизнь и подтолкнет к новым идеям в профессиональной сфере. Но звезды советуют вам быть осторожнее - если вы можете довериться ему в рабочих вопросах, то личную жизнь не стоит раскрывать.
Раки
Ракам в Новом году не советуют отдаляться от своей семьи. У вас появится шанс наладить те связи, которые вы могли потерять и склеить то, что уже казалось разбитым. А справиться с обидами и ссорами помогут разговоры по душам.
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