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Удача придет к трем знакам: для кого уже с января начнется счастливая жизнь

Удача придет к трем знакам: для кого уже с января начнется счастливая жизнь

Неоценимый подарок получат три знака зодиака уже с первых чисел января. Как пояснила знаменитая российская предсказательница Тамара Глоба, речь идет об удаче, которая начнет сопровождать их повсюду. 

Водолеи

Водолеи с небесной помощью смогут наконец решить, нужны ли им отношения, с которыми в последнее время было немало проблем. Не слушайте советы окружающих, а больше прислушивайтесь к своему сердцу. Только оно может подсказать верный путь. 

Весы

Весов судьба столкнет с человеком, который поможет вам обновить вашу жизнь и подтолкнет к новым идеям в профессиональной сфере. Но звезды советуют вам быть осторожнее - если вы можете довериться ему в рабочих вопросах, то личную жизнь не стоит раскрывать. 

Раки

Ракам в Новом году не советуют отдаляться от своей семьи. У вас появится шанс наладить те связи, которые вы могли потерять и склеить то, что уже казалось разбитым. А справиться с обидами и ссорами помогут разговоры по душам. 

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