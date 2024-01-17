В январе будет вторая индексация пенсий: пенсионерам объявили об очередном сюрпризе
- 15:00 17 января
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- Служба новостей
Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе, который будет связан с ростом пенсий в январе. В следующем месяце пожилых граждан ждет еще одна индексация выплат. И она произойдет за счет роста важного показателя. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, в январе ожидается долгожданный рост страховых пенсий, которые планируется увеличить на 7,5 процента. Но при этом многих пенсионеров ждет еще одна индексация. Это затронет тех, кто получает минимальную пенсию или выплату, которая гораздо ниже прожиточного минимума.
«Если пенсия ниже установленной планки, пенсионер получает социальную доплату к своей пенсии. И размер этой доплаты с нового года для пожилых людей по всей стране тоже должен вырасти, поскольку будут увеличены прожиточные минимумы во всех регионах», — объяснила Киреева.
В таком случае, по ее словам, пожилых граждан фактически ждет двойная индексация. Сначала их исходный размер пенсии, который был назначен изначально, будет доводиться до нового минимума с помощью социальной доплаты. То есть доплата вырастет в своем размере. А потом уже на эту сумму власти будут начислять новую индексацию.
Как отметила Киреева, федеральный минимум для пенсионеров с 1 января составит уже 13 290 рубля. Но во многих регионах он будет еще выше, а значит, доплату будут начислять из средств местного бюджета. Например, в Москве минимальные пенсии с нового года увеличатся до 24 500 рублей, а в Санкт-Петербурге минимум установят на уровне 14 037 рублей. Самой высокой минимальная выплата с января будет на Чукотке, где пенсионеры будут получать не менее 34 239 рублей.
Отметим также, что на федеральном уровне с 1 мая, 1 августа, 1 ноября, 1 февраля производится пересчет размеров доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
Перерасчет доплаты получают отдельные категории пенсионеров, проработавших в угольной промышленности. Согласно закону № 84-ФЗ, право на нее имеют люди, работавшие в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день. Деньги выплачивают тем, кто трудился на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет.
Доплату получают и те, кто не менее 20 лет трудился на ведущих должностях отрасли. Это касается горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных. Они получают доплаты за счет взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности в бюджет СФР.
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