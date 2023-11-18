В жизни семи знаков начнется невероятная полоса везения: Глоба предрекла карьерные достижения

Астролог Тамара Глоба предрекла крутые перемены до конца 2023 года семи знакам зодиака. Карьерные достижения, примирение с дорогими людьми и успех во многих сферах позволят легко ворваться в год Зеленого Дракона. Близнецы

В этот период Близнецам очень важно взять эмоции под контроль. чаще встречайтесь с друзьями, душевные посиделки будут кстати. Если стремитесь заполучить хорошую должность на работе, проявляйте активность. Покажите, на что способны. тогда вы круто измените свою жизнь. Скромность в этот раз вам не помощник. Предприимчивость и умение оказаться в нужном месте приведут к успеху в любых делах.

Рак

Сохраняйте спокойствие, даже если до конца года все перевернется с ног на голову. Для вас это шанс подняться по карьерной лестнице и продвинуться вперед. Не стесняйтесь заявлять о себе миру, показывать свои таланты. А они обязательно откроются.

Скучная и однообразная жизнь явно не для Раков. Вот и раскрасьте ее в яркие краски! А вот с эмоциями будьте аккуратны. Держите себя в руках, тогда все сложится сказочно.

Если с кем-то были конфликты, они останутся в прошлом. Но для начала научитесь прощать и идти на компромиссы. Как только наладите отношения с дорогими вам людьми, в жизнь ворвется удача.

Лев

Конец года подарит много приятных сюрпризов, эмоций и возможностей. Период будет богат на события. Они же откроют Львам дверь в новую жизнь. А людей, которые не верят в вас, оставьте в прошлом. Они лишь тянут вас на дно. В такие моменты ищите поддержку у близких.



Главные перемены Львов ожидают в профессиональной сфере. Карьера стремительно пойдет в гору, когда вы вспомните о своем креативе. Возьмите все в свои руки и наслаждайтесь успехом.



Скорпион



Для Скорпионов наступило время перемен и трансформаций. Изменения дадутся вам нелегко, но вы справитесь. Пришла пора разобраться в себе. Наведите порядок в своем внутреннем мире.

Скорпионы определятся с целями и сделают большой скачок во всех сферах. Главное, не эмоционируйте по поводу и без. Спокойно реагируйте на любые ситуации, даже если все пойдет не по плану. В конце концов любые трудности – временное явление.

Люди этого знака многое переосмыслят. Новые идеи принесут свои плоды и перемены к лучшему.

Стрелец

Стрельцам нужно держать руку на пульсе. Ваши планы неожиданно могут измениться. Один случай станет ложкой дегтя в бочке меда счастливой жизни. Представителям знака придется приложить усилия, чтобы все исправить. А еще Стрельцам нужно разбираться с целым ворохом документов.

До конца года найдите время, чтобы заняться саморазвитием: прочитайте пару книг. Если не испугаетесь трудностей, откроете дверь в счастливую жизнь. Желания вдруг начнут исполняться.

Козерог

Трудности будут испытывать на прочность Козерогов. Привычный покой и баланс вдруг уйдут из вашей жизни. Представителям знака нужно перестать сидеть в тени, пора действовать решительно! Козероги знают, как идти к своим целям. Вспомните о том, что ранее откладывали, и доведите все дела до конца.

А еще представителям земной стихии нужно быть готовыми к критике. Окружающие словно перестанут вас понимать. До конца года старайтесь не распространяться о своих планах. На что способны Козероги, они покажут ближе к 2024 году. Вам наконец-то начнет везти, причем абсолютно во всех сферах.