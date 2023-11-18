Будут продаваться за копейки: какие товары подешевеют к Новому году

Из года в год все магазины страны меняют ценообразование на продукцию. Но не всегда это происходит в сторону роста. Многие товары снижаются в цене и стоят копейки. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать покупателям для "ВниманиеПРО". "Уже в начале декабря некоторые вещи начнут дешеветь. В среднем, на 3-5 процентов. Но в случае с другими изделиями разница составит несколько тысяч рублей", - отмечает экономист Александр Сафронов.

Эксперт уточнил, что первые на очереди - летне-осенние товары. Особенно те, что продавались в прошлые сезоны. Так, стать доступнее могут автомобили, техника и одежда. Важно мониторить статистику цен, ведь не все производители устроят такую акцию. Стоимость импортных товаров может возрасти в цене или остаться на том же уровне. В их числе алкоголь, мясные деликатесы, фрукты и овощи. Продукция иностранных производителей может взлететь на 10 процентов в цене. Все дело в логистике, перевозках и санкциях.