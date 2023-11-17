"Нам придется это сделать": Набиуллина предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

Глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, предупредила россиян. Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15 % годовых было сделано для борьбы с инфляцией.

Набиуллина также заявила, что Центробанк готов применить эффективные инструменты, чтобы достичь цели по уровню инфляции. В случае отсутствия результатов повышения ставки, Центробанк может снова увеличить ее на следующем заседании в декабре. Это повлияет на стоимость кредитов и вкладов, делая первые более дорогими и вторые более привлекательными для граждан. Набиуллина также пояснила, что рост цен связан с избытком спроса, вызванного накоплением гражданами больших сумм денег.