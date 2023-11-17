Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в конце года
- 17 ноября 13:30
- 16+
- Служба новостей
Эзотерик и астролог Аделина Панина рассказала, каким знакам зодиака неожиданно улыбнется фортуна. До конца года их ждет финансовый успех.
Первый знак — это Лев. Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга. По словам эксперта, они будут купаться в положительной энергии любви и денег.
Второй знак, кому уходящий год сулит финансовый успех, — это Девы. Панина добавила, что Девы известны своей осторожностью и умением держать все под контролем.
Третий знак, по мнению астролога, которому остается только позавидовать в финансовом плане, — это Весы. Весам сейчас стоит подумать, куда лучше инвестировать, потому что такие благоприятные моменты для бизнеса возникают редко.
Для Скорпионов конец этого года станет буквально золотым. Нужно не упустить шанс и действовать без колебаний.
Замыкают топ-5 счастливчиков Рыбы. Высшие силы будут поддерживать Рыб на каждом шагу, поэтому до конца 2023 года они выйдут победителями из любой ситуации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
...