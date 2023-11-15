13-я пенсия будет к празднику: пенсионеры получат неожиданный денежный сюрприз от государства
- 19:00 15 ноября
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- Служба новостей
Отличная новость для российских пенсионеров: в скором времени может быть введена разовая выплата в размере около 20 тысяч рублей, известная как "13-я пенсия".
Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе, предусматривает право каждого пенсионера на получение этого дополнительного пособия. Оно будет автоматически начисляться вместе с ежемесячной пенсией.
Планируется, что выплата будет осуществляться перед наступлением новогодних праздников в том же размере, в котором пенсионер уже получает свою пенсию, пишет sport-kp.
На сегодняшний день, средний размер страховой пенсии в России составляет около 20 тысяч рублей. Это значит, что в декабре текущего года российские пенсионеры смогут получить в два раза большую сумму, что станет значительной поддержкой перед праздниками.
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