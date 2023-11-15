13-я пенсия будет к празднику: пенсионеры получат неожиданный денежный сюрприз от государства

Отличная новость для российских пенсионеров: в скором времени может быть введена разовая выплата в размере около 20 тысяч рублей, известная как "13-я пенсия".

Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе, предусматривает право каждого пенсионера на получение этого дополнительного пособия. Оно будет автоматически начисляться вместе с ежемесячной пенсией.