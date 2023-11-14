Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Получат деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила богатства

Получат деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила богатстваФото из архива "Про Города"

Тельцы не зря тратят столько времени и сил на работу. В скором времени они смогут получить долгожданный результат. Как сообщила известная российская телеведущая и астролог Василиса Володина, деньги начнут буквально стекаться к ним. 

Но не только улучшение материального положения принесет представителям этого знака зодиака счастье, но и развитие творческих способностей. Вероятно, вы найдете новое дело, которое придется вам по душе.

А вот на личном фронте вам стоит немного отойти в сторону. Пусть инициативу проявит ваш партнер, а вы потом поможете ему, если это потребуется.

...

  • 0

Популярное

Последние новости