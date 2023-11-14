Поцелованный богом: Тамара Глоба раскрыла, кто заработает огромные деньги в 2024 году
- 13:30 14 ноября
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- Служба новостей
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Для людей, родившихся под этим знаком наступающий год будет особенным, убеждена Тамара Глоба.
Эти люди смогут получить огромную прибыль, настоящее богатство, которое раскроется в полной мере.
Стрельцы добьются успеха в бизнесе, их ждет новая работа, новая зарплата и новые горизонты.
Стрельцы смогут понять свое предназначение, увидеть свои истинные цели и быть безоговорочно счастливыми без объяснений.
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