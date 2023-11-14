“Похоже на чудо”: как трансцендентальная медитация помогает в жизни и бизнесе

В этом огромном потоке информации, успехов и проблем, мы порой забываем про себя. Мы ухаживаем за внешностью, питанием, но забываем о нервной системе.

В нашей культуре чаще идет обесценивание: “Не нервничайте”, “Не принимайте близко к сердцу”. А в бизнесе, там вообще сплошной форс-мажор за последние 20 лет. Не успеваешь от прошлого кризиса отряхнуться, как другой уже на порог завалился.

Вокруг только стресс, стресс, стресс. И как будто это тупик. Но решение есть. Еще с древних времен существует практика, которая открывает доступ к сознанию. В современной науке сознание известно под названием “единое поле”. Все, что есть, берет начало в едином поле.

Как добраться в “единое поле”?

В этом помогает трансцендентальная медитация — простая, не требующая затрат техника, которая позволяет любому индивидууму нырнуть вглубь себя и познать тонкие уровни разума и интеллекта, единого поля.

Трансцендентальная медитация (ТМ) — своего рода подводная лодка, которая вас в единое поле. Вам останется только испытывать весь океан чистого благословенного сознания.

Что дает ТМ:

Улучшение здоровья и хронических заболеваний.

Снижение тревожности.

Управление стрессом.

Замедление процессов старения.

Улучшение памяти.

Развитие интеллекта.

Раскрытие творческих способностей.

Повышение концентрации.

Способность одновременно широко воспринимать реальность и фокусироваться на деталях.

Лучшая социальная интеграция.

Принятие правильных решений.



Практика ТМ устраняет глубокую усталость в теле и уме, создавая основу для эффективных действий и отношений в социуме.

Медитировать можно где угодно и когда угодно

Когда звучит слово медитация, зачастую мы представляем себе позу лотоса и соответствующую обстановку. В ТМ вы можете медитировать где угодно: в аэропорту, в транспорте, на работе, дома. Главное, чтобы был стул и сидеть было удобно. Даже посторонний шум не является помехой, но первое время лучше все же выбирать более тихие места. Как только медитация войдет в ваш распорядок дня, вам больше ничто не помешает.

Чем отличается ТМ от других видов медитации?

Главное слово здесь — трансцендентальная. В переводе с латыни — это“перешагивание, выход за пределы”.

Многие люди уже испытывали это состояние, но сами этого пока не осознали. Например, когда вы засыпаете. Вы еще не дремлете, но чувствуете, будто падаете, видите белый свет и испытываете что-то вроде блаженства. “Что же это было?” — вздрагивая, спрашиваете вы себя. При переходе из одного состояния в другое, например, при засыпании, вы прыгаете через провал. Именно он или доли секунд некоего сладкого состояние перехода от бодрствования ко сну и есть трансценденция.

Личный опыт

Создатель бренда “Про Город” Светлана Сомова лично пользуется практикой и делится своими эмоциями.

Когда вы занялись ТМ и почему?

— Когда я впервые услышала про медитацию, это меня не заинтересовало. Даже любопытства не возникло. Мне показалось, что это пустая трата времени. Однако постоянное напряжение и стресс в 2-х летней налоговой проверке завернули меня в то русло, что я была вынуждена обратить свой взор на этот инструмент. Благодаря ему я обрела жизнь в полной мере. “Настоящее счастье сокрыто внутри” — для меня, как человека бизнеса это было похоже на издевку. Я же привыкла достигать, а тут не нужно делать ничего. Лишь просто сесть и соблюдать инструкцию. 20 минут утром и вечером и чудо происходит само по себе! — делится эмоциями Светлана Сомова.

Почему ТМ остается с вами по жизни и как помогает в бизнесе?