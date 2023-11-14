“Похоже на чудо”: как трансцендентальная медитация помогает в жизни и бизнесе
- 08:35 14 ноября
- 16+
- AnnaAnna
В этом огромном потоке информации, успехов и проблем, мы порой забываем про себя. Мы ухаживаем за внешностью, питанием, но забываем о нервной системе.
В нашей культуре чаще идет обесценивание: “Не нервничайте”, “Не принимайте близко к сердцу”. А в бизнесе, там вообще сплошной форс-мажор за последние 20 лет. Не успеваешь от прошлого кризиса отряхнуться, как другой уже на порог завалился.
Вокруг только стресс, стресс, стресс. И как будто это тупик. Но решение есть. Еще с древних времен существует практика, которая открывает доступ к сознанию. В современной науке сознание известно под названием “единое поле”. Все, что есть, берет начало в едином поле.
Как добраться в “единое поле”?
В этом помогает трансцендентальная медитация — простая, не требующая затрат техника, которая позволяет любому индивидууму нырнуть вглубь себя и познать тонкие уровни разума и интеллекта, единого поля.
Трансцендентальная медитация (ТМ) — своего рода подводная лодка, которая вас в единое поле. Вам останется только испытывать весь океан чистого благословенного сознания.
Что дает ТМ:
- Улучшение здоровья и хронических заболеваний.
- Снижение тревожности.
- Управление стрессом.
- Замедление процессов старения.
- Улучшение памяти.
- Развитие интеллекта.
- Раскрытие творческих способностей.
- Повышение концентрации.
- Способность одновременно широко воспринимать реальность и фокусироваться на деталях.
- Лучшая социальная интеграция.
- Принятие правильных решений.
Практика ТМ устраняет глубокую усталость в теле и уме, создавая основу для эффективных действий и отношений в социуме.
Медитировать можно где угодно и когда угодно
Когда звучит слово медитация, зачастую мы представляем себе позу лотоса и соответствующую обстановку. В ТМ вы можете медитировать где угодно: в аэропорту, в транспорте, на работе, дома. Главное, чтобы был стул и сидеть было удобно. Даже посторонний шум не является помехой, но первое время лучше все же выбирать более тихие места. Как только медитация войдет в ваш распорядок дня, вам больше ничто не помешает.
Чем отличается ТМ от других видов медитации?
Главное слово здесь — трансцендентальная. В переводе с латыни — это“перешагивание, выход за пределы”.
Многие люди уже испытывали это состояние, но сами этого пока не осознали. Например, когда вы засыпаете. Вы еще не дремлете, но чувствуете, будто падаете, видите белый свет и испытываете что-то вроде блаженства. “Что же это было?” — вздрагивая, спрашиваете вы себя. При переходе из одного состояния в другое, например, при засыпании, вы прыгаете через провал. Именно он или доли секунд некоего сладкого состояние перехода от бодрствования ко сну и есть трансценденция.
Личный опыт
Создатель бренда “Про Город” Светлана Сомова лично пользуется практикой и делится своими эмоциями.
Когда вы занялись ТМ и почему?
— Когда я впервые услышала про медитацию, это меня не заинтересовало. Даже любопытства не возникло. Мне показалось, что это пустая трата времени. Однако постоянное напряжение и стресс в 2-х летней налоговой проверке завернули меня в то русло, что я была вынуждена обратить свой взор на этот инструмент. Благодаря ему я обрела жизнь в полной мере. “Настоящее счастье сокрыто внутри” — для меня, как человека бизнеса это было похоже на издевку. Я же привыкла достигать, а тут не нужно делать ничего. Лишь просто сесть и соблюдать инструкцию. 20 минут утром и вечером и чудо происходит само по себе! — делится эмоциями Светлана Сомова.
Почему ТМ остается с вами по жизни и как помогает в бизнесе?
— Мой основной патерн жизни — бороться. Как это глупо вижу лишь сейчас. Когда в моей голове просто постепенно раскрылось чистое понимание. Само по себе, без использования позитивного мышления, без создания умонастроений, аффирмаций и самое для меня главное — без применения силы воли. И как это чудесно, когда каждый день мир открывается для тебя в новых красках, и ты видишь то что уже видела раньше, но сейчас по-новому, как первый раз. А в бизнесе, где ежедневно нужно принимать десятки и сотни решений разного уровня, эта способность ясно видеть при помощи раскрытия полного потенциала вашего ума и возможности принимать решения откуда — то просто must have, — говорит Светлана Сомова.
Всем ли подойдет такая практика?
— Я практикую трансцендентальную медитацию вот уже 7 лет. Она стала основным стержнем для всех сфер моей жизни. Трансцендентальная медитация — это умственная практика. Абсолютно не важно веришь в нее или нет. Если ее делать, то она работает на всех без исключения. И я правда не знаю как это работает, но те трансформации которые произошли со мной с применением трансцендентальной медитации — шокируют и похожи на чудо, — поделилась Светлана Сомова.
У каждого есть уникальная возможность узнать о ТМ больше абсолютно бесплатно от учителя Михаила Молдованова. 17 ноября специалист приезжает в Киров.
Обучение пройдет с 18 по 21 ноября, по 2-3 часа в день. Но прежде можно посетить вводную лекцию, которая состоится 17 ноября в 19:00. На ней Михаил Молдованов расскажет подробнее об инструменте и вы сможете понять, подходит он вам или нет.
Приходите по адресу в Кирове: улица Профсоюзная 1, 2 этаж, БЦ “Кристалл”. Вход свободный.
Узнать подробнее и записаться на лекции можно по телефону: 8(963)553-63-43.
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