"Платить больше не придется". Новая льгота вводится для всех пенсионеров в ноябре

С 12 ноября пожилые граждане смогут воспользоваться льготой на проезд при посещении региональных туристических мероприятий. Об этом заявила эксперт по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева.

По ее словам, на региональном уровне стартует зимний сезон экскурсионных поездок для пенсионеров. Лицам старше 55/60 лет будет компенсироваться стоимость проезда на автобусах при участии в таких мероприятиях. Например, в Московском регионе предусмотрены поездки к достопримечательностям. Для получения льготы достаточно вступить в пенсионный клуб соответствующего субъекта РФ. Записаться на бесплатные экскурсии пенсионеры смогут уже в ноябре в любом регионе. Это позволит существенно сэкономить средства пожилых граждан и активизировать их досуг, пишет новостной портал primpress.ru.