"Теперь запрещено": в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Гражданам России сообщили о правиле, подтвержденном на высшем законодательном уровне. Оно касается россиян, у которых в квартирах установлены бытовые счетчики, пишет PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов объяснил, что новое правило относится к ситуациям периодической проверки установленных в квартирах бытовых приборов учета ресурсов. А именно, управляющим домовым компаниям теперь будет запрещено требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в виде документов: данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, откуда их и могут взять коммунальщики.