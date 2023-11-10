"Как сыр в масле будут кататься": астролог Володина назвала тех, кого Зеленый Дракон завалит удачей

Российский астролог Василиса Володина считает, что наступающий год Зеленого Деревянного Дракона будет особенно благоприятным для представителей двух знаков Зодиака. Хозяин года проявит великодушие и весь год удача будет улыбаться рожденным под знаками Льва и Козерога.



Львов в 2024 году Дракон завалит работой с одной стороны. Однако с другой — даст все, в чем нуждается Лев — славу, признание, уважение, общественное положение, рост доходов. Если Лев не будет лениться и отлынивать от растущей нагрузки, то уже к весне сможет неплохо заработать и исполнить давнюю заветную мечту. Удача будет подстерегать и в любви — одинокие Львы смогут найти свою вторую половинку.



Козерогов Дракон одарит возможностями. В какой бы сфере ни были заняты представители знака, одинаково успешно будет складываться все, за что они берутся. Если при этом Козероги будут достаточно принципиальными, чтобы не изменять своим планам и не менять решений, пасуя перед возможными трудностями, награда будет вдвойне щедрой.