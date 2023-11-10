Бог поцелует в обе щеки: Глоба назвала 5 знаков зодиака, которых ждет полоса неземного счастья
- 13:30 10 ноября
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- Служба новостей
Астролог Тамара Глоба составила гороскоп с 10 ноября и обратила внимание на то, что это время может оказаться довольно удачными для некоторых знаков зодиака.
Близнецы должны сфокусироваться на работе, которая принесет им хорошую прибыль. Это позволит представителям этого знака сделать необходимые покупки и даже сохранить некоторую часть денег.
Также хороший финансовый результат ждет Весов. Чтобы не упустить возможность заработать, им стоит быть осторожными и не доверять меркантильным и лживым людям в их окружении.
Ракам будет улыбаться удача во всех сферах жизни, связанных со спортом, выступлениями, учебой, работой и хобби. А Скорпионы смогут ожидать успехов в финансовых и интеллектуальных занятиях.
Рыбам следует уделить внимание семье и поддержке детей. Удача будет сопутствовать им во всем, что связано с работой, творчеством и путешествиями, пишет vnimanie.pro.
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