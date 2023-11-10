Бог поцелует в обе щеки: Глоба назвала 5 знаков зодиака, которых ждет полоса неземного счастья

Астролог Тамара Глоба составила гороскоп с 10 ноября и обратила внимание на то, что это время может оказаться довольно удачными для некоторых знаков зодиака.

Близнецы должны сфокусироваться на работе, которая принесет им хорошую прибыль. Это позволит представителям этого знака сделать необходимые покупки и даже сохранить некоторую часть денег.