Судебные приставы Коми изъяли больше 4 700 единиц имущества должников
- 17:14 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
За первые 10 месяцев текущего 2023 года, судебные приставы Коми продемонстрировали впечатляющие результаты в борьбе с должниками.
Согласно официальной информации судебной службы, более 4 700 единиц имущества должников были арестованы в рамках выполнения решений суда. Среди конфискованных активов находятся квартиры, здания, земельные участки, легковой и грузовой автотранспорт, а также бытовая техника.
Невероятное число - 3 455 единиц имущества должников были оценены в общей сумме в 212 миллионов рублей. Это позволило приставам Коми успешно реализовать его на аукционах и перечислить взыскателям 62 миллиона рублей.
Однако, несмотря на это, наши судебные приставы зарегистрировали и другой тип выплат. Должники, оценив опасность потерять свою собственность, не стали ждать конфискации ее на торгах и решили сами внести платежи. В результате, еще 34 миллиона рублей были выплачены должниками самостоятельно.
Безусловно, решительные действия судебных приставов Коми по обеспечению исполнения судебных решений принесли существенные результаты. Их усилия помогли взыскать значительные суммы долгов и вернуть их пострадавшим сторонам. Это стимулирует их работать еще более эффективно и находить новые способы преследования должников.
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