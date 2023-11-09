Судебные приставы Коми изъяли больше 4 700 единиц имущества должников

Согласно официальной информации судебной службы, более 4 700 единиц имущества должников были арестованы в рамках выполнения решений суда. Среди конфискованных активов находятся квартиры, здания, земельные участки, легковой и грузовой автотранспорт, а также бытовая техника.

Невероятное число - 3 455 единиц имущества должников были оценены в общей сумме в 212 миллионов рублей. Это позволило приставам Коми успешно реализовать его на аукционах и перечислить взыскателям 62 миллиона рублей.