7 плохих примет в быту, гарантирующих всем, кто так делает, нищету

Свои неудачи и неожиданно образовавшиеся дыры в бюджете можно, конечно, удачно спихнуть на какой-нибудь ретроградный Меркурий. Или присмотреться к собственным привычкам и действиям, пишет LIFE. Существует множество народных примет, о которых все знают: облизывать тарелки — к неудачному браку. Есть с ножа — злым человеком станешь. Рассыпать соль — к ссоре. Однако не так известны приметы, о которых сейчас расскажем. Зато именно они могут быть причиной вашей нищеты. Чего не стоит делать, если хотите хотя бы немного обогатиться?

1. Выкидывать вечером мусор

ародная примета гласит, что вместе с мусором, который вы, словно вор в ночи, несёте на помойку, выкидываете и счастье, и деньги из своей жизни. На Руси верили, что именно в тёмное время суток нечисть выходила прогуляться и могла утащить с собой несуразных гуляк.

2. Оставлять на ночь грязную посуду в раковине

Ещё одна народная примета, связанная с бедностью, коснётся всех лентяев. Ведь она гласит: нельзя оставлять грязную посуду в раковине на ночь. Но почему же? Дело в том, что удача, благодаря которой нередко в доме появляются и деньги, не любит нерях. Обстановка с грязью отпугнёт Фортуну, а вместе с ней пропадут из кошелька и деньги.

3. Подметать коридор к входной двери

По одной из примет, нельзя, проводя уборку, подметать в сторону входной двери. Таким образом вы как бы прогоняете из квартиры или дома не только всё плохое, но и хорошее. Лучше, как советуют эзотерики, подметать в коридоре в центр комнаты.

4. Разводить дома коллекцию "мёртвых" вещей

Весь этот искусственный декор в виде листочков, букетов или даже настоящих сухостоев не принесёт много полезного. Выглядеть интерьер, может, и будет красиво и стильно, вот только с энергетической точки зрения такие украшения будут лишь "поджирать" всё хорошее, вместо этого разводя вокруг себя негатив.

5. Ходить дома в дырявых носках

Народная примета гласит: если появилась на носках хотя бы маленькая дырочка, то сразу же её надо заштопать. Иначе через неё утекут все деньги. Вообще, бедность дополнительно притягивают старые и сильно изношенные вещи, одежда умерших родственников и та, что была подарена бывшими партнёрами, с кем расстались на негативной ноте.

6. Держать дома больше одного веника

Интересна и следующая народная примета. Она подразумевает мысль, что в доме может быть только один веник. Мол, если их расплодить, то "бедность из дома прогнать не получится". Кстати, правильно хранить этот предмет следует ручкой вниз — чтобы никому случайно не отдать своё благополучие.

7. Убираться в непогоду