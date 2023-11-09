За поворотом ждет большой сюрприз: астролог Володина предупредила россиян о новой жизни с 10 ноября

Российский астролог Василиса Володина предупредила, что представители трех знаков Зодиака со второй декады ноября, с 10 числа, смогут рассчитывать на большие изменения в жизни. Расположение планет диктует необходимость перемен — они назрели.



Самые большие изменения случатся в жизни Козерогов. За какие-то считанные дни у них может закрутиться вихрь событий — от смены места работы до внезапного решения сменить квартиру, дом, улицу, город или даже страну. Болезненно могут воспринять такие резкие изменения и сами Козероги, и их родственники, однако перемены к лучшему, считает астролог.



С 10 ноября закружатся дела и у Водолеев. Их ждет сюрприз — все, что они делали до этого дня, было подготовкой. Основные события только начинаются. Резкий скачок в карьере, уровне доходов, резкие изменения в личной жизни — судьба подготовила Водолеям большие перемены, после которых прежней жизнь уже не будет.



Решающий момент с 10 ноября наступит и для Рыб. Они долго ждали, теперь придет пора активно действовать. События будут торопить, подгонять и подталкивать в спину особо неспешных Рыб — скрыться от перемен и тихо отсидеться на дне не получится.