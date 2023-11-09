Десятки машин застревают в грязи на дорогах Коми и сутками ждут помощи
- 11:47 9 ноября
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- София Мишарина
Люди застряли в грязи по дороге на Усть-Лыжу
Еще в октябре жительница Коми Анна Гомина застряла на участке между Чикшино и Усть-Лыжей и находилась там около суток без помощи.
— Мне еще повезло: другие на тот момент стояли там двое-трое суток. Легковых машин было около 30 штук, там были дети! В машинах заканчивался бензин из-за того, что нужно было сутками греть автомобиль. У многих заканчивалась еда и вода! – сообщила женщина.
Анна несколько раз звонила по номеру 112. С ее слов, в службе спасения ей сообщили о том, что рабочий день у них с 07:00 до 17:00. Девушка начала кричать в трубку и просить о помощи и только после этого в спецслужбе предложили эвакуировать застрявший транспорт. Несмотря на это эвакуация не была произведена.
На следующий день жители села Усть-лыжа сами вытащили двумя тракторами часть машин. Остальной застрявший транспорт оставался на дороге и люди продолжали ждать помощи.
Во второй половине дня Правительство объяснило ситуацию. Дорога Чикшино – Кожва – Усть-Лыжа для большегрузов закрыта и там выставлен соответствующий знак, но водители грузовых машин все равно продолжили ездить по трассе, что и привело к «коллапсу».
Во избежание подобных происшествий планируется провести грейдирование проблемного участка дороги и отсыпку канав гравием или щебнем. Также Правительство утверждает, что на данном участке дороги постоянно дежурит спецтехника.
По словам очевидцев, спецтехники на дежурстве нет и помощь застрявшим не оказывается. Отсыпка канав была проведена, но не гравием или щебнем, а песком. Кроме этого не осуществлялось грейдирование. Люди утверждают, что из-за этого дорогу продолжило размывать.
Жители Коми считают, что ситуацию просто пытаются замять и поэтому ссылаются на грузовые машины. Анна Гомина рассказала, что по состоянию на конец октября проблема еще была: люди присылали ей соответствующие сообщения и видео.
— Езжу семь лет по этой дороге. Никогда такого не было, потому что ходили грейдера. В этот раз их не было, – сообщила Анна. – На дорогу и мост были выделены деньги... Дорогу сделали, но почему её «кинули» около Чикшино и дальше 120 оставшихся километров не дотянули?!
Жители Коми в соцсетях пишут, что уже не надеются на помощь властей и ждут зиму, которая после дождей возьмет ситуацию в свои руки.
— По нормативам на отсыпку полотна применяют песчанно-гравийную смесь, а в нашем случае засыпали песок, чем привели полотно в непроезжаемое болото. Пока не приедет центральное телевидение, с мертвой точки навряд ли сдвинется. 30 лет якобы строят, деньги куда-то уходят, а дорога все хуже. Уже не говорим о дороге Усинск-Нарьян мар, имеющая стратегическое значение для развитие регионов, это прямое вредительство. Очень на это надеемся, бедные осенние отпускники из Нарьян-Мара и Усинска, которые не могут проехать на большую землю в отпуск, смогут выехать, — рассказал “Про Городу” житель Усинска Эдуард.
Начиная с 2025 г. в рамках реализации национального проекта БКД стартует федеральный проект по развитию региональной опорной сети дорог. Минтранс России планирует, что к 2030 году будет приведено в нормативное состояние 85% автодорог. Член Комитета Совета Федерации Шумилова Елена Борисовна 31 октября направила соответствующее предложение в Минтранс России о включение автодороги в федеральный проект “Региональная и местная дорожная сеть” за счет средств федерального бюджета.
— Я лично направила обращение к руководству МЧС Республики Коми, чтобы застрявшим людям была оказана помощь. Сегодня направила соответствующее предложение в Минтранс России о включение автодороги в федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» за счет средств федерального бюджета. Важно не просто «залатать» проблемные участки, а создать качественную автодорогу, которая бы отвечала всем современным требованиям! — пишет в социальных сетях член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Шумилова Елена Борисовна.
Из-за потепления на дороге снова могут начать застревать машины. В селе Усть-Лыжа 8 и 9 ноября ожидаются мокрый снег и дождь.
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