Десятки машин застревают в грязи на дорогах Коми и сутками ждут помощи

Люди застряли в грязи по дороге на Усть-Лыжу

Еще в октябре жительница Коми Анна Гомина застряла на участке между Чикшино и Усть-Лыжей и находилась там около суток без помощи.

— Мне еще повезло: другие на тот момент стояли там двое-трое суток. Легковых машин было около 30 штук, там были дети! В машинах заканчивался бензин из-за того, что нужно было сутками греть автомобиль. У многих заканчивалась еда и вода! – сообщила женщина.

Анна несколько раз звонила по номеру 112. С ее слов, в службе спасения ей сообщили о том, что рабочий день у них с 07:00 до 17:00. Девушка начала кричать в трубку и просить о помощи и только после этого в спецслужбе предложили эвакуировать застрявший транспорт. Несмотря на это эвакуация не была произведена.

На следующий день жители села Усть-лыжа сами вытащили двумя тракторами часть машин. Остальной застрявший транспорт оставался на дороге и люди продолжали ждать помощи.

Во второй половине дня Правительство объяснило ситуацию. Дорога Чикшино – Кожва – Усть-Лыжа для большегрузов закрыта и там выставлен соответствующий знак, но водители грузовых машин все равно продолжили ездить по трассе, что и привело к «коллапсу».

Во избежание подобных происшествий планируется провести грейдирование проблемного участка дороги и отсыпку канав гравием или щебнем. Также Правительство утверждает, что на данном участке дороги постоянно дежурит спецтехника.

По словам очевидцев, спецтехники на дежурстве нет и помощь застрявшим не оказывается. Отсыпка канав была проведена, но не гравием или щебнем, а песком. Кроме этого не осуществлялось грейдирование. Люди утверждают, что из-за этого дорогу продолжило размывать.

Жители Коми считают, что ситуацию просто пытаются замять и поэтому ссылаются на грузовые машины. Анна Гомина рассказала, что по состоянию на конец октября проблема еще была: люди присылали ей соответствующие сообщения и видео.