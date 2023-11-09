Школы Сыктывкара будут ремонтировать во время учебного года
- 11:20 9 ноября
- 12+
- София Мишарина
Родители учеников недовольны — детям придется “перекраивать” расписание
В республике планируется капитально отремонтировать школы. Регион выиграл финансирование на проведение ремонта в течение одного года и двух лет. Образовательный процесс при осуществлении ремонтных работ будет сохранен.
Замминистра образования Коми Руслан Ибрагимов на прямой линии в Госсовете рассказал, что в республике капитально отремонтируют 14 школ. Большая часть из них находится в Сыктывкаре. Общий объем финансирования составит чуть меньше 1,5 млрд рублей. Все объекты будут ремонтироваться в течение двух лет — 2024-2025 годы.
Кроме того, регион прошел отбор на выделение финансирования на капремонт школ в течение одного года: 2024-й — 6, 2025-й — 8, 2026-й — 14. Финансирование тоже около 1,5 млрд рублей. Но под ремонт попадут только сами здания: федеральная программа подразумевает ремонт именно объектов, без территорий; на благоустройство участков деньги должен выделять субъект.
Замминистра образования Коми поделился планами
По словам Руслана Ибрагимова, всего в республике надо капитально отремонтировать 170 зданий образовательной отрасли. Предварительно на это надо около 6 млрд рублей. Заявлены не все муниципалитеты. Например, Княжпогостский район свои школы не включил в список.
На данный момент проведен ремонт исторического корпуса Гимназии им. А.С. Пушкина (ул. Советская, 14) по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования». Для родителей школьников в зданиях школ, в которых сейчас планируется капремонт, провели ознакомительное посещение корпуса.
В ходе встречи родителям показали отремонтированные классы, коридоры, рекреации, туалетные комнаты, библиотеку, спортзал и пищеблок. Им также рассказали о предстоящей кампании по капремонту школ в столице Коми и дали ответы на поступившие вопросы.
По указанной программе в 2024-2025 годах капитально отремонтируют здания школ №№ 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36, 38 и здание Гимназии им. А.С. Пушкина по ул. Орджоникидзе. Школы будут полностью обновлены: от инженерных коммуникаций до современного ремонта и оснащения. Для учеников создадут современные и безопасные условия для учебы и всестороннего развития.
— Хорошо, что все больше зданий ремонтируется в Сыктывкаре и наши дети будут учиться в красивых благоустроенных помещениях, — комментирует новость Ольга.
— Интересно, а кроме Сыктывкара другие школы разве не нуждаются или только Сыктывкару такие привилегии? — пишет в соцсети Александр.
Что говорит администрация Сыктывкара
Ремонтные работы сыктывкарских школ будут проводиться с сохранением образовательного процесса.
— Начало сроков ремонта возможно не ранее января 2024 года. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно. ВАЖНО! В период проведения капремонтов полного закрытия школ, введения третьей смены, перевода на дистанционное обучение не планируется. По СанПиН, все 1, 5, 9-11 классы будут обучаться только в первую смену, учебные занятия будут начинаться после 8 часов, проведение нулевых уроков не будет допущено, занятия второй смены будут заканчиваться строго до 19 часов. На базе школ-партнёров будет организовано питание учащихся, в том числе обязательное питание детей льготных категорий. С январских каникул 2024 года стартует капремонт двух школ – №4 и №16. С апреля 2024 года планируется начать капремонт школы №36, — пишет Администрация в социальных сетях.
Сдачу школы в Емвале вновь перенесли
Помимо проведения капитальных ремонтов в школах, сейчас строится новая школа в местечке Емваль Эжвинского района Сыктывкара. По разным причинам строительство сильно отстаёт от графика.
Для того, чтобы успеть в срок подрядчик вынужден набирать людей в социальных сетях. Глава Республики Коми Владимир Уйба ездил к губернатору Пермского края и в Краснокамск с просьбой усилиться и выдать продукцию быстрее. Почти половина работников завода задействована в СВО, поэтому правительством Коми для организации своевременных поставок ЖБК отправлял студенческие отряды. Также известно, что 21 сентября на стройке случился пожар.
По словам управления образования, причина переноса в том, что завод-изготовитель изменил график поставок железобетонных конструкций. Последние конструкции на фасад здания прибудут до конца октября 2023 года. Срок сдачи школы перенесли на 2024 год. Изначальный срок сдачи был декабрь 2023. На данный момент объект готов к сдаче на 60%.
— Стандартная ситуация на проекте. Когда начинали, всё было. Потом ситуация изменилась. Всё нормально построят, только чуть позже. Ничего сверхестественного. Это вина изготовителя конструкций, а не Уйбы, — Михаил комментирует новость в соцсети.
— Сейчас столько школ ремонтируют, какая стройка может быть, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, — пишет Елена.
— Ну думаю никто не удивился сдвигу сроков, — пишет Оксана.
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