Школы Сыктывкара будут ремонтировать во время учебного года

Родители учеников недовольны — детям придется “перекраивать” расписание

В республике планируется капитально отремонтировать школы. Регион выиграл финансирование на проведение ремонта в течение одного года и двух лет. Образовательный процесс при осуществлении ремонтных работ будет сохранен.

Замминистра образования Коми Руслан Ибрагимов на прямой линии в Госсовете рассказал, что в республике капитально отремонтируют 14 школ. Большая часть из них находится в Сыктывкаре. Общий объем финансирования составит чуть меньше 1,5 млрд рублей. Все объекты будут ремонтироваться в течение двух лет — 2024-2025 годы.

Кроме того, регион прошел отбор на выделение финансирования на капремонт школ в течение одного года: 2024-й — 6, 2025-й — 8, 2026-й — 14. Финансирование тоже около 1,5 млрд рублей. Но под ремонт попадут только сами здания: федеральная программа подразумевает ремонт именно объектов, без территорий; на благоустройство участков деньги должен выделять субъект.

Замминистра образования Коми поделился планами

По словам Руслана Ибрагимова, всего в республике надо капитально отремонтировать 170 зданий образовательной отрасли. Предварительно на это надо около 6 млрд рублей. Заявлены не все муниципалитеты. Например, Княжпогостский район свои школы не включил в список.

На данный момент проведен ремонт исторического корпуса Гимназии им. А.С. Пушкина (ул. Советская, 14) по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования». Для родителей школьников в зданиях школ, в которых сейчас планируется капремонт, провели ознакомительное посещение корпуса.

В ходе встречи родителям показали отремонтированные классы, коридоры, рекреации, туалетные комнаты, библиотеку, спортзал и пищеблок. Им также рассказали о предстоящей кампании по капремонту школ в столице Коми и дали ответы на поступившие вопросы.

По указанной программе в 2024-2025 годах капитально отремонтируют здания школ №№ 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36, 38 и здание Гимназии им. А.С. Пушкина по ул. Орджоникидзе. Школы будут полностью обновлены: от инженерных коммуникаций до современного ремонта и оснащения. Для учеников создадут современные и безопасные условия для учебы и всестороннего развития.

— Хорошо, что все больше зданий ремонтируется в Сыктывкаре и наши дети будут учиться в красивых благоустроенных помещениях, — комментирует новость Ольга. — Интересно, а кроме Сыктывкара другие школы разве не нуждаются или только Сыктывкару такие привилегии? — пишет в соцсети Александр.

Что говорит администрация Сыктывкара

Ремонтные работы сыктывкарских школ будут проводиться с сохранением образовательного процесса.