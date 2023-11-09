В Кирове педофил похитил школьницу и надругался над ней

Страшное происшествие произошло 6 ноября, когда 43-летний мужчина заманил свою жертву, девочку 2014 года рождения, в дачный домик, расположенный в СНТ "Боровое-Ганино". В течение суток преступник удерживал ребенка и совершал над ней отвратительные действия сексуального характера.

Родители, заметив пропажу своей дочери, сразу же принялись искать ее по всему городу. Они обратились к полиции и распространили информацию о пропавшей школьнице. Героические усилия родителей привели к быстрому разрешению дела.