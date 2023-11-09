В Кирове педофил похитил школьницу и надругался над ней
- 09:30 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В городе Кирове произошло преступление, которое потрясло местных жителей. По информации, был задержан педофил, совершивший крайне жестокий поступок в отношении второклассницы.
Страшное происшествие произошло 6 ноября, когда 43-летний мужчина заманил свою жертву, девочку 2014 года рождения, в дачный домик, расположенный в СНТ "Боровое-Ганино". В течение суток преступник удерживал ребенка и совершал над ней отвратительные действия сексуального характера.
Родители, заметив пропажу своей дочери, сразу же принялись искать ее по всему городу. Они обратились к полиции и распространили информацию о пропавшей школьнице. Героические усилия родителей привели к быстрому разрешению дела.
На следующий день после пропажи, девочку обнаружили в доме, принадлежащем ранее судимому педофилу. Полиция тут же задержала злоумышленника, а пострадавшую отправили на медицинское обследование.
Немедленно было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о похищении человека и насильственным действиям сексуального характера. Полиция собирает все необходимые доказательства, чтобы предъявить обвиняемому все совершенные им преступления.
Нападение на такого маленького ребенка вызвало гнев и возмущение у жителей города. Они требуют строгого наказания для преступника и принятия жестких мер в отношении педофильских преступлений.
Власти города выразили свое соболезнование семье пострадавшей девочки и заверили, что дело будет расследовано до конца. Общественность ожидает, что правосудие восторжествует и виновный будет наказан согласно закону.
Это страшное происшествие напоминает нам о важности безопасности и защите своих детей. Необходимо быть бдительными и внимательными, чтобы предотвратить подобные преступления и обеспечить безопасность наших детей.
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