В Коми скончалась героиня проекта «Письма надежды» Эмилия
- 09:00 9 ноября
- 12+
- Иван Огурцов
Болезнь унесла жизнь четырехлетней девочки
По последним данным, поступившим от детского фонда "Сила добра", стало известно о трагической потере одной из их подопечных, Эмилии Шустиковой. Эта маленькая девочка из Койгородского района столкнулась с несколькими серьезными диагнозами: детский церебральный паралич, структурная эпилепсия и генетическое заболевание. Несмотря на свою юный возраст - ей всего лишь исполнилось 4 года, - Эмилия всегда была веселой и улыбчивой девочкой, словно маленькая фея.
К сожалению, болезнь оказалась слишком сильной. Однако, благодаря поддержке и вниманию со стороны жителей Коми, она чувствовала себя неодинокой в своей борьбе.
Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования родным и близким Эмилии. Эта потеря является невосполнимой, и мы разделяем боль и горечь, которые они испытывают. Ее смелость и оптимизм будут жить в наших памяти и вдохновлять нас на добрые дела.
Напомним, что Эмилия Шустикова была героиней проекта БНК и детского фонда "Сила добра" под названием "Письма надежды" в прошлом году. Благодаря щедрости благотворителей смогли подготовить для нее особый новогодний подарок: бассейны с шариками, которые помогали ей в процессе реабилитации. Это был небольшой, но важный шаг на пути к ее выздоровлению.
Мы призываем всех, кто узнал о судьбе Эмилии, продолжать поддерживать детский фонд "Сила добра" и помогать другим детям, которым так необходима наша забота и поддержка. Вместе мы можем сделать мир лучше и помочь тем, кто нуждается в нашей помощи.
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