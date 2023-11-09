В Коми скончалась героиня проекта «Письма надежды» Эмилия

По последним данным, поступившим от детского фонда "Сила добра", стало известно о трагической потере одной из их подопечных, Эмилии Шустиковой. Эта маленькая девочка из Койгородского района столкнулась с несколькими серьезными диагнозами: детский церебральный паралич, структурная эпилепсия и генетическое заболевание. Несмотря на свою юный возраст - ей всего лишь исполнилось 4 года, - Эмилия всегда была веселой и улыбчивой девочкой, словно маленькая фея.

К сожалению, болезнь оказалась слишком сильной. Однако, благодаря поддержке и вниманию со стороны жителей Коми, она чувствовала себя неодинокой в своей борьбе.