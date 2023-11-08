Станут алкоголичками: три имени, обладательницы которых могут поддаться зависимости

Эксперты рассказали, что обладательницам некоторых имен уготована тяжелая судьба. И некоторые из них не находят иного метода, кроме как утопить свое горе в алкоголе и попытаться забыться. А делать это им категорически запрещено, так как высок риск стать зависимой от спиртного. Подробнее об этих именах сообщили Рамблер.Гороскопы. Елизавета Достаточно сильная и волевая девушка, которой не страшны тяготы жизни. Она способна принимать все проблемы с улыбкой, но лишь до определенного момента. Пытаясь справиться с этой тяжелой ношей самостоятельно, она выгорает и погружается в апатию, теряет веру в себя.

Попытки отвлечься с помощью спиртного лишь усугубляют ситуацию, хотя поначалу кажутся панацеей. Однако у Лизы есть все шансы стать зависимой от алкоголя, в привычку это войдет очень быстро.

Чтобы не нажить себе еще больше неприятностей, Елизавета должна прислушаться к близким. Важно научиться принимать от них помощь и делиться своими проблемами, пока не стало поздно.

Анастасия

Закрытая девушка, которая сама выбирает одиночество и сама же от него страдает. Ей кажется, что мир слишком жесток и никто ее не понимает. А это состояние словно само по себе приводит к попыткам заглушить боль с помощью алкоголя.

Насте нужно контролировать эти порывы и не поддаваться на соблазн. Трезвым умом будет проще понять, что не все вокруг настроены против нее, а близкие всегда готовы прийти на помощь. Нужно попробовать довериться им.

Юлия

Обладательница синдрома отличницы, которая прекрасно освоила школьную программу, но совершенно не готова у урокам жизни. Это выбивает ее из колеи и ведет к бесконечной череде разочарований. А там, где депрессия, там может возникнуть и алкоголизм.