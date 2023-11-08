Получат деньги буквально из воздуха: кому Володина напророчила богатства
- 17:00 8 ноября
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Тельцы не зря тратят столько времени и сил на работу. В скором времени они смогут получить долгожданный результат. Как сообщила известная российская телеведущая и астролог Василиса Володина, деньги начнут буквально стекаться к ним.
Но не только улучшение материального положения принесет представителям этого знака зодиака счастье, но и развитие творческих способностей. Вероятно, вы найдете новое дело, которое придется вам по душе.
А вот на личном фронте вам стоит немного отойти в сторону. Пусть инициативу проявит ваш партнер, а вы потом поможете ему, если это потребуется.
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