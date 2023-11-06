Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который заработает огромные деньги в год Дракона
- 15:00 6 ноября
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- Служба новостей
Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, кого из знаков зодиака в 2024 году ожидает финансовый взлет.
Богатство и большой заработок астролог предрекла рожденным под знаком Стрельца.
По словам астролога, в год Зеленого деревянного дракона их ждет успех в бизнес-делах, возможно, что они даже смогут занять одну из руководящих должностей. Кроме этого, Стрельцы могут заработать большие деньги и потратить их на какую-то крупную покупку, о которой давно мечтали.
Также, по словам астролога, рожденные под этим знаком смогут в новом году осуществить свою мечту. Главное с самого начала года идти к этой цели.
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