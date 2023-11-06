Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который заработает огромные деньги в год Дракона

По словам астролога, в год Зеленого деревянного дракона их ждет успех в бизнес-делах, возможно, что они даже смогут занять одну из руководящих должностей. Кроме этого, Стрельцы могут заработать большие деньги и потратить их на какую-то крупную покупку, о которой давно мечтали.