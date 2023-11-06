Астролог Володина назвала два знака зодиака, которые выйдут на пик удачи уже в ноябре

Первый из знаков-счастливцев — Весы. И предстоит стать всеобщими любимцами. Обаяние представителей знака окажется способным растопить любые, даже самые холодные сердца, а их харизма обеспечит симпатию у самых настороженных и надменных людей. Особенно сильным воздействие будет после 9 ноября, когда Венера транзитирует в созвездие Весы. Главное — воспользоваться этим шансом для реализации своих планов и воплощения в жизнь перспективных проектов.

Второй знак, которому улыбнется удача, — Скорпионы. Скажется их умение чувствовать себя уверенно даже в самой нестабильной обстановке. В то время, когда другие будут нервничать, представители знака получат возможность в полной мере проявить свои способности. Важно лишь принять меры для того, чтобы успокоить партнера — его неуверенность и метания совсем не способствуют достижению целей.