Хиромант назвал знаки на ладонях, которые нужно искать у партнера на первом свидании

Оказавшись на свидании с человеком, можно воспользоваться хитростями, рассказанными хиромантом, чтобы определить получше, а что перед вами за человек такой. Ведь наши руки — практически такое же отражение души, как и глаза. Только могут дополнительно кое о чём рассказать.

Например, по форме ладони и длине пальцев можно понять нрав своего визави. Если они короткие, а сама рука немного полная, перед вами представитель практичности и деловитости. Отличаются такие личности умением долго и упорно работать, добиваться своих целей. А ещё зачастую такие люди достаточно щедрые.

А вот если пальцы короткие, но ладонь длинная, это говорит уже об импульсивности и повышенной активности человека перед вами. Может также намекать на его завышенное самомнение. Особенность же людей с короткими пальцами и короткой ладонью — любовь впечатлять других, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Если у вашего визави пальцы длинные и с ярко выраженными очерченными фалангами, перед вами надменный, но интеллектуально развитый человек. "Он будет говорить о высоких материях и, увлёкшись, может даже забыть оплатить счёт. Либо он так поступит, потому что не считает нужным это делать. Да и надо отметить, что подобные люди часто не обладают большими финансовыми возможностями. Все их мысли устремлены в философские темы", — рассказывает хиромант Вадим Розман.

А если у человека, с кем вы оказались на свидании, длинные и пальцы, и ладонь? Для таких личностей очень важна взаимная эмоциональность. Как рассказывает эксперт, с такими людьми не стоит играть. Их надо одаривать комплиментами и искренностью, тогда вы сами получите такое же в ответ.