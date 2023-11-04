"Вот теперь заживут": Володина назвала тех, у кого есть шанс озолотиться в ноябре 2023 года
- 19:00 4 ноября
- 16+
- Служба новостей
Российский астролог Василиса Володина рассказала в своем телеграм-канале, кому предстоит в ноябре 2023 года сделать свой судьбоносный выбор. Он повлияет на события будущего, сделавшие верный ход получать шанс реализоваться и озолотиться.
В ноябре Козерогам придется решать сложные задачи, но с этим представители знака справятся с легкостью — будут щелкать их как орешки.
«А некоторые Козероги получат заслуженное признание за свой интеллектуальный труд со стороны профессионалов в Вашей сфере. Если Вы, скажем, учились, чтобы продвинуться в карьере, эта цель окажется в руках или будет явно различима в ближайшей перспективе», — сообщила Володина.
Она отметила, что с 9 ноября карьерная ситуация Козерогов изменится в лучшую сторону, работа будет приносить радость, особенно трудящимся по найму. Выбор придется делать между рабочими и личными вопросами — не всегда они будут гармонично совпадать.
Самый непростой выбор в ноябре предстоит Водолеям. Им пришла пора определиться: уходить или остаться, продолжить работать над начатым или попробовать себя на другой почве.
«Если же с самореализацией сложности, настоящая деятельность тяготит, то сейчас вопрос может встать ребром: ухожу или остаюсь, продолжаю делать вид, что меня все устраивает, или раскапываю собственные желания и причины, которые мешают мне реализоваться», — отметила астролог.
Удачный выбор гарантирует Водолеям качественное изменение жизни: будущее станет более определенным, доходы начнут расти, а работа — радовать.
Рыбы в ноябре 2023 года будут делать выбор цели: даже если обстоятельства будут давить, заставляя сменить приоритеты, Рыбы должны будут доказать приверженность цели. Месяц оптимален для учебы и поездок, для общения и знакомств. Настойчивые и целеустремленные получат от Вселенной шанс круто поменять жизнь.
...