"Вот теперь заживут": Володина назвала тех, у кого есть шанс озолотиться в ноябре 2023 года

Российский астролог Василиса Володина рассказала в своем телеграм-канале, кому предстоит в ноябре 2023 года сделать свой судьбоносный выбор. Он повлияет на события будущего, сделавшие верный ход получать шанс реализоваться и озолотиться.



В ноябре Козерогам придется решать сложные задачи, но с этим представители знака справятся с легкостью — будут щелкать их как орешки.

«А некоторые Козероги получат заслуженное признание за свой интеллектуальный труд со стороны профессионалов в Вашей сфере. Если Вы, скажем, учились, чтобы продвинуться в карьере, эта цель окажется в руках или будет явно различима в ближайшей перспективе», — сообщила Володина.

Она отметила, что с 9 ноября карьерная ситуация Козерогов изменится в лучшую сторону, работа будет приносить радость, особенно трудящимся по найму. Выбор придется делать между рабочими и личными вопросами — не всегда они будут гармонично совпадать.



Самый непростой выбор в ноябре предстоит Водолеям. Им пришла пора определиться: уходить или остаться, продолжить работать над начатым или попробовать себя на другой почве.